В России добились магнонной сверхпроводимости при комнатной температуре

Чтобы наблюдать квантовые явления в макромасштабах, обычно требуется охлаждение до очень низких температур. Российские физики впервые в мире добились квантового эффекта в магнитных материалах при комнатной температуре. С помощью разработанной технологии в будущем будут созданы квантовые компьютеры, не нуждающихся в сложных и дорогих охлаждающих установках. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Фото: US Dept. of Energy/Flickr US Dept. of Energy/Flickr

Квантовые эффекты обычно наблюдаются в элементарных частицах вещества, однако при очень низких температурах их можно получить и в макромасштабе. Последние десятилетия внимание ученых привлекает явление сверхпроводимости, то есть протекания электрического тока без сопротивления. В том числе она проявляется у магнетиков — веществ, обладающих магнитными свойствами. Такие материалы нужны и для разгона частиц в Большом андронном коллайдере и для создания транспорта будущего, левитирующего на магнитных подушках. Основном проблемой развития и массового производства магнитных сверхпроводников служит необходимость использования сложных и дорогих охлаждающих установок.

Поддержанные Российским научным фондом исследователи из Российского квантового центра впервые в мире получили магнонную сверхпроводимость при комнатной температуре. Они провели эксперименты на монокристаллической пленке железо-иттриевого граната. Это вещество обладает самопроизвольной намагниченностью при определенных температурах. В таком кристалле квазичастицы, совокупностью которых описывается магнитное поле, дольше сохраняют свои квантовые свойства. Ученые показали, что так называемые магноны — магнитные возбуждения в магнетиках — при сильном возбуждении переходят в квантовое состояние, похожее на состояние атомов при сверхнизких температурах. В нем довольно много атомов вещества переходит в статистически маловероятные квантовые состояния, и в результате квантовый эффект наблюдается в макромасштабе.