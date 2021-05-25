НАСА запустит систему мониторинга изменения климата

Глава НАСА Билл Нельсон
подчеркнул, что ураганы стали более разрушительными из-за процесса глобального потепления. По его словам, новая обсерватория предоставит миру беспрецедентное понимание климатической системы Земли, обеспечит специалистов данными нового поколения для смягчения последствий изменения климата и будет защищать от стихийных бедствий, пишет ТАСС
. Отмечается, что рамках обсерватории системы Земли каждый спутник будет уникальным, дополняя другие в создании трехмерного изображения самой планеты и атмосферы.