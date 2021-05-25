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НАСА запустит систему мониторинга изменения климата и стихийных бедствий

Российская Газетаиещё 1
35 минут назад
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) создает новую обсерваторию системы Земли, которая позволит прогнозировать и отслеживать климатические изменения и стихийные бедствия. Сообщение об этом ведомство распространило в понедельник.
НАСА запустит систему мониторинга изменения климата
Фото: EPAEPA
Глава НАСА Билл Нельсон подчеркнул, что ураганы стали более разрушительными из-за процесса глобального потепления. По его словам, новая обсерватория предоставит миру беспрецедентное понимание климатической системы Земли, обеспечит специалистов данными нового поколения для смягчения последствий изменения климата и будет защищать от стихийных бедствий, пишет ТАСС. Отмечается, что рамках обсерватории системы Земли каждый спутник будет уникальным, дополняя другие в создании трехмерного изображения самой планеты и атмосферы.
Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден выделил один миллиард долларов из федерального бюджета на подготовку страны к сезону ураганов. Однако это не вся сумма, которая предусмотрена на год, исходя из опыта прошлых лет. В 2020 году в США было зафиксировано 22 крупных стихийных бедствия. Общая сумма ущерба превысила 100 миллиардов долларов.
Наука и техника,Билл Нельсон,Джозеф Байден,NASA,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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