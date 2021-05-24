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Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца

Москва24
19 минут назад
Ученые сообщили о резком росте активности Солнца, которая может спровоцировать трехдневную магнитную бурю на Земле. Об этом сообщает РИА Новости.
Земле грозит трехдневная магнитная буря
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней", – объявили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Согласно полученным данным, 17 вспышек на Солнце пришлись на 22 и 23 мая. Часть из них произошли с выбросами солнечного вещества, в том числе в сторону Земли.
Первое возмущение магнитного поля, вызванное столкновением с выброшенными массами, предположительно, произойдет вечером 25 мая. Наиболее явное возмущение ожидается 26 мая – в этот день прогнозируются магнитные бури длительностью от 3 до 6 часов.
В середине мая ученые зафиксировали крупнейшую за последние два года магнитную бурю на Земле. Пик явления пришелся на период между 15:00 и 21:00 по московскому времени 12 мая.
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