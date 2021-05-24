Создан прибор для определения группы крови за пару минут

Американские учёные разработали прибор, способный определить группу крови за несколько минут. Это позволит быстрее помогать людям, которые потеряли много крови.

Сейчас группы крови определяют с помощью моноклональных антител. Для этого каплю крови смешивают с каплей раствора антитела. Такой анализ становится проблематичным, когда в больницу доставляют пациента с обширной потерей крови после аварии.