Роскосмос подсчитал траты на отправку космонавтов на Луну

Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко заявил, что стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 млрд до 1,7 трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представитель госкорпорации уточнил, что в самом «дорогом» варианте речь идёт об отправке к спутнику Земли сверхтяжёлой ракеты «с полезными нагрузками».

Это разработка носителя, его изготовление, наземная инфраструктура, средства спасения, плюс лунный взлётно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка — от тяжёлого лунохода до научного оборудования. Эта цифра — 1,7 триллиона [рублей], — сказал Блошенко.

Создание самой сверхтяжёлой ракеты может обойтись в 0,8 трлн рублей. В Роскосмосе рассматривают альтернативный вариант с четырьмя отдельными пусками ракеты «Ангара-А5В» с двигателем на водородной тяге. На орбиту в таком случае выведут облегчённую версию корабля «Орёл», которую назвали «Орлёнок», комплекс для спуска на Луну и два буксира. Этот проект потребует средств в размере около 400 млрд рублей.