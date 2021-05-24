В Роскомнадзоре отметили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.