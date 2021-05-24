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В Роскомнадзоре заявили, что Google и YouTube недостаточно фильтруют запрещенный контент

ТАСС
38 минут назад
Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок на него. Роскомнадзор не исключает замедление трафика сервисов компании, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", - сообщили в ведомстве.
В Роскомнадзоре отметили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.
В ведомстве также заявили, что Google лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего вред российским пользователям.
"После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям", - рассказали в ведомстве. У Google есть сутки на удаление запрещенного контента добавили в Роскомнадзоре.
Также ведомство сообщило, что YouTube не удалил порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.
Наука и техника,Видео,Роскомнадзор,Google,ИТАР-ТАСС,Россия,
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