Huawei выпустит удешевлённые версии флагманов Mate 40

Инсайдер пока сообщил лишь то, что Huawei планирует выпустить новое устройство в серии Huawei Mate 40. Никаких характеристик он не сообщил. Известно, что презентации моделей не будет. Они просто появятся в ассортименте смартфонов в онлайн-магазине Huawei.