В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Huawei выпустит удешевлённые версии флагманов Mate 40

Ferra.ru
4 часа назад
Huawei намерена выпустить новые удешевлённые версии флагманов Mate 40. Это будут варианты без поддержки 5G.
Huawei выпустит удешевлённые версии флагманов Mate 40
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Причиной тому, вероятно, является то, что у компании не хватает 5G-чипсетов. Выпуск 4G-версий может быть вынужденной мерой. Но это может оказаться неплохим решением для потребителей, для которых поддержка 5G не так уж актуальна.
Инсайдер пока сообщил лишь то, что Huawei планирует выпустить новое устройство в серии Huawei Mate 40. Никаких характеристик он не сообщил. Известно, что презентации моделей не будет. Они просто появятся в ассортименте смартфонов в онлайн-магазине Huawei.
Ранее СМИ писали о том, что на сайте сертификации появилась новая модель Huawei Mate 40 Pro с предустановленной операционной системой HarmonyOS.
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители