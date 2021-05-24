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Рогозин пообещал в ближайшие годы "инженерные чудеса" в космической отрасли

ТАССиещё 1
3 часа назад
Представление об отечественной космонавтике в обществе изменится в ближайшие два-три года, отрасль ожидают "инженерные чудеса". Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках девятой международной технологической конференции Startup Village.
Рогозин пообещал космонавтике «инженерные чудеса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С 2023 года Роскосмос волнообразно переходит к новой космической технике: мы запускаем ракету "Союз-5", начинает летать водородная "Ангара" и другие. Появляются те самые инженерные чудеса, которых так не хватает иногда в текущей жизни. В ближайшие два-три года произойдут события, которые перевернут представление об отечественной космонавтике", - сказал Рогозин.
По словам главы госкорпорации, тогда на майках людей будет логотип Роскосмоса, а не NASA.
Рогозин в апреле говорил, что Роскосмос стоит на пороге очень важных изменений в отрасли: ожидается переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований.
Конференция Startup Village, которая в этом году пройдет в девятый раз, традиционно выступает площадкой обсуждения трендов и идей, в котором участвуют основатели стартапов, успешные бизнесмены, инвесторы, крупные технологические корпорации и представители власти. В прошлом году в условиях новой реальности организаторы впервые проводили Startup Village онлайн. Число просмотров конференции превысило 185 тыс. на сайте и более 1,5 млн на внешних ресурсах.
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
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