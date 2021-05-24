Рогозин пообещал космонавтике «инженерные чудеса»

Рогозин в апреле говорил, что Роскосмос стоит на пороге очень важных изменений в отрасли: ожидается переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований.

Конференция Startup Village, которая в этом году пройдет в девятый раз, традиционно выступает площадкой обсуждения трендов и идей, в котором участвуют основатели стартапов, успешные бизнесмены, инвесторы, крупные технологические корпорации и представители власти. В прошлом году в условиях новой реальности организаторы впервые проводили Startup Village онлайн. Число просмотров конференции превысило 185 тыс. на сайте и более 1,5 млн на внешних ресурсах.