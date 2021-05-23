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WhatsApp разрешит переносить чаты при смене номера

runews24.ru
1 час назад
Пользователи смогут переносить на иные номера свою переписку в мессенджере, сообщает портал Wabetainfo.
WhatsApp разрешит переносить чаты при смене номера
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Сейчас для экспорта чатов существуют довольно строгие правила. В частности, чтобы сохранить медиафайлы, надо иметь изначальный телефонный номер и устройство, работающее на той же, операционной системе, что и прежнее. Если эти условия не соблюдены, переписка потеряется.
Но WhatsApp уже тестирует новую функцию. С ее помощью можно будет переносить чаты на другой телефонный номер, иную операционную систему.
Есть информация, что алгоритм будет подходить для iOS и Android. Он появится в очередном обновлении мессенджера.
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