WhatsApp разрешит переносить чаты при смене номера

Пользователи смогут переносить на иные номера свою переписку в мессенджере, сообщает портал Wabetainfo.

Сейчас для экспорта чатов существуют довольно строгие правила. В частности, чтобы сохранить медиафайлы, надо иметь изначальный телефонный номер и устройство, работающее на той же, операционной системе, что и прежнее. Если эти условия не соблюдены, переписка потеряется.

Но WhatsApp уже тестирует новую функцию. С ее помощью можно будет переносить чаты на другой телефонный номер, иную операционную систему.