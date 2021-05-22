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Браузер Chrome сломался у пользователей по всему миру

Ferra.ru
14 минут назад
Последняя версия десктопного браузера Chrome 90 вызвала проблемы у пользователей Windows 10 по всему миру. К счастью, есть способ решить это.
Браузер Chrome сломался у пользователей по всему миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Версия Chrome 90 начала развёртываться с середины апреля. Обновление принесло декодер AV1, простой способ скрыть список для чтения, некоторые настройки для просмотра PDF и другие полезные опции.
Некоторые пользователи пожаловались на то, что браузер сломался. Им не удаётся закрыть Chrome, некоторые вкладки перестают работать. Также проблема приключилась с расширениями. В некоторых случаях браузер вовсе не хочет запускаться.
Сообщается, что Google уже известно о проблеме. Самый просто способ исправить её — переключиться на Chrome Beta, пока компания не выпустит патч.
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