Новый «тройной мутантный» COVID со «странной комбинацией генов» исследуется вирусологами в Йоркшире на фоне выросшего уровня заболеваемости коронавирусом в Британии в связи с распространением индийского штамма.
Как пишет Daily Mail, на сегодня выявлено 49 случаев нового штамма, в основном в Йоркшире и Хамбере, но нет никаких доказательств того, что он более передаточен или устойчив к вакцинам, в отличие от индийского варианта, который может быть более передаточным. Служба общественного здравоохранения Англии
в настоящее время изучает распространение новой мутации, которую охарактеризовали пока как «расследуемый вариант», сообщает «Московский комсомолец»
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Судя по оценкам ведущих ученых, показатель R, который измеряет распространение вируса, сейчас составляет от 0,9 до 1,1, по сравнению с нижней оценкой 0,8 на прошлой неделе. Жителей призвали пока не «тревожиться» по поводу распространения последнего штамма, получившего название VUI-21MAY-01 или AV.1. По словам директора по общественному здравоохранению в Шеффилде Грега Фелла, его команда наблюдала за вариантом «тройного мутанта» и не нашла еще причин полагать, что он более передаточен или устойчив к вакцинам. Власти Британии настаивают, что готовы принять меры, которые необходимы, чтобы попытаться решить проблему передачи любых вариантов, и заверили общественность, что ученые следят за последним штаммом.
Между тем, ежедневные случаи заболевания COVID в Великобритании выросли почти на треть за неделю до 2829, в то время как смертельные случаи снова упали до девяти, согласно официальным данным.
В документах, опубликованных Научной консультативной группой по чрезвычайным ситуациям, говорится, что высокоинфекционный штамм B.1.617.2, вероятно, составляет «большинство» инфекций в Великобритании.
Подгруппа SPI-M смоделировала распространение варианта 12 мая на основе того, насколько быстро он росла в прошлом месяце, и прогнозировала, что к середине месяца на этот штамм будет приходиться более 50% случаев заражения коронавирусом. Это открытие предполагает, что официальное количество случаев, о которых сообщает общественное здравоохранение Англии занижено, и говорит о том, что индийский вариант быстро заменяет текущую доминирующую кентскую версию COVID-19, которая спровоцировала вторую волну.
«На протяжении всей пандемии было несколько вариантов, и они будут продолжаться. Есть три мутации штамма B1617 (индийского), как я думаю, уже обсуждалось ранее, но, как мы поступаем со всеми вариантами, где мы обнаруживаем и идентифицируем их с помощью нашей программы геномного секвенирования, мы продолжим их мониторинг и обозначим их как варианты, находящиеся в стадии изучения, а затем варианты, вызывающие озабоченность, если мы сочтем их более опасными», – говорится в заявлении официального представителя премьер-министра.
Так же там сказано, что за вирусом наблюдают и нет никаких доказательств того, что «этот штамм является более передаваемым, чем другие штаммы, идентифицированные в Великобритании и во всем мире, или что вакцина не работает против этого штамма».
Последние отдельные данные свидетельствуют о том, что вспышка коронавируса в Англии может расти на фоне увеличения числа случаев заболевания в Индии. Случайное взятие мазка, проведенное Управлением национальной статистики (УНС), показало, что почти 50 000 человек были инфицированы вирусом в любой день прошлой недели, что эквивалентно одному из каждых 1110 человек. Оценка увеличилась на 20 процентов по сравнению с предыдущим семидневным периодом.
Национальная организация, за оценками которой внимательно следят министры, предупредила, что начинает видеть «потенциальный рост» заражений. Но руководитель аналитического отдела исследования Covid-инфекций Сара Крофтс заявила, что «показатели остаются низкими, и еще слишком рано говорить, стало ли это началом тенденции».
Между тем, как пишет Daily Mail, исследователи заявили, что большая часть новых случаев заболевания, вероятно, была связана с индийским штаммом, который с тех пор быстро распространился по Великобритании и закрепился в некоторых частях Лондона и на северо-западе.
Доктор Ивонн Дойл, медицинский директор Общественного здравоохранения Англии, сказала, что агентство обеспокоено индийским вариантом и «постоянно следит за ситуацией».
«Пока мы не узнаем больше, нам очень важно не терять бдительность слишком рано и оставаться осторожными. Мы не хотим свести на нет тот огромный прогресс, которого мы достигли», – добавила она.
Между тем, премьер министр страны Борис Джонсон заявил
, что власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях.
Премьер заявил депутатам-консерваторам, что правило социального дистанцирования «один метр плюс» будет отменено в июне, добавив, что отмена этой меры является «самым большим отличием», которое правительство могло бы внести, чтобы вернуть пабы страны в нормальное состояние.
Карантинные ограничения были введены в Британии с конца марта 2020 года, их ослабляли летом 2020 года и осенью. Всего в стране было введено три локдауна. Правительство обещает снять все ограничения после 21 июня, однако вопрос о полном открытии границ и международных поездках все еще открыт.