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Россия запросила у Индии образец индийского варианта ковида

BFM.RU
1 час назад
Индия передаст России образец индийского штамма коронавируса. Об этом сообщил посол этой страны в России Бала Венкатеш Варма, пишет ТАСС.
Россия запросила у Индии образец индийского штамма COVID
Фото: ReutersReuters
«Запрос был получен индийской стороной. Индийские власти работают над этим», — сказал дипломат.
Также он отметил, что в августе в Индии начнут производить российскую вакцину «Спутник V».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлено более 10 случаев индийского штамма. Но все они не опасны.
Наука и техника,Анна Попова,Роспотребнадзор,Россия,Индия,
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