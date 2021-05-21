Минпромторг России обратился к Маску с предложением

Ранее основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск, выступая на российском марафоне «Новое знание», заявил, что Tesla скоро появится в России, Казахстане и других странах СНГ.

В ответ на это губернаторы Калужской области, Московской области и глава Удмуртской Республики заявили о своем намерении бороться за строительство завода Tesla на территории их регионов.