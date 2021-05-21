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Минпромторг России пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla

Газета.Ru
51 минуту назад
Минпромторг России пригласил главу Tesla и SpaceX Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в России. Текст заявления опубликован в Twitter-аккаунте министерства.
Минпромторг России обратился к Маску с предложением
Фото: ТАССТАСС
«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей», — сказано в сообщении.
Ранее основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск, выступая на российском марафоне «Новое знание», заявил, что Tesla скоро появится в России, Казахстане и других странах СНГ.
В ответ на это губернаторы Калужской области, Московской области и глава Удмуртской Республики заявили о своем намерении бороться за строительство завода Tesla на территории их регионов.
Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Минпромторг,Россия,
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