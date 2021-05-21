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Ученые открыли паразитов, продлевающих жизнь муравьям

Мир24
44 минуты назад
Немецкие ученые провели масштабное исследование жизни лесных муравьев вида Temnothorax nylanderi и выяснили, что особый вид паразитов существенно продляет им жизнь. Работа была опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science.
Ученые нашли продлевающих жизнь муравьям паразитов
Фото: Сергей Минеев МТРК «Мир»Сергей Минеев МТРК «Мир»
Исследователи обнаружили, что ленточные черви Anomotaenia brevis попадают в кишечник муравьев с пищей и существенно меняют их образ жизни. Муравьи-работники перестают делать что-либо и нередко даже передвигаться. При этом, они сохраняют молодость организма и у них существенно увеличивается продолжительность жизни – они могут прожить до 20 лет, при том, что обычно муравьи этого вида живут не более нескольких месяцев.
Энтомологи выяснили, что подобные действия являются «стратегией» паразита. Обычно он живет в организме птиц, однако вместе с пометом паразиты попадают на землю и становятся пищей муравьев. Зараженные муравьи не пытаются защититься при возникновении опасности и поэтому легко становятся добычей птиц. Таким образом завершается полный цикл размножения паразитов.
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