Ученые нашли продлевающих жизнь муравьям паразитов

Немецкие ученые провели масштабное исследование жизни лесных муравьев вида Temnothorax nylanderi и выяснили, что особый вид паразитов существенно продляет им жизнь. Работа была опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science.
Фото: Сергей Минеев МТРК «Мир»Сергей Минеев МТРК «Мир»
Исследователи обнаружили, что ленточные черви Anomotaenia brevis попадают в кишечник муравьев с пищей и существенно меняют их образ жизни. Муравьи-работники перестают делать что-либо и нередко даже передвигаться. При этом, они сохраняют молодость организма и у них существенно увеличивается продолжительность жизни – они могут прожить до 20 лет, при том, что обычно муравьи этого вида живут не более нескольких месяцев.
Энтомологи выяснили, что подобные действия являются «стратегией» паразита. Обычно он живет в организме птиц, однако вместе с пометом паразиты попадают на землю и становятся пищей муравьев. Зараженные муравьи не пытаются защититься при возникновении опасности и поэтому легко становятся добычей птиц. Таким образом завершается полный цикл размножения паразитов.