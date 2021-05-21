Ученые нашли продлевающих жизнь муравьям паразитов

Исследователи обнаружили, что ленточные черви Anomotaenia brevis попадают в кишечник муравьев с пищей и существенно меняют их образ жизни. Муравьи-работники перестают делать что-либо и нередко даже передвигаться. При этом, они сохраняют молодость организма и у них существенно увеличивается продолжительность жизни – они могут прожить до 20 лет, при том, что обычно муравьи этого вида живут не более нескольких месяцев.