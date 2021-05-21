Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook

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Год назад основатель Telegram обвинил Facebook в рекламе и продвижении мошеннических схем от его имени. По словам Дурова, американская компания игнорирует жалобы и зарабатывает на финансовой неграмотности пользователей.