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Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook

Говорит Москваиещё 1
21 минуту назад
При попытке зайти на его страницу появляется сообщение, что доступ к ней ограничен либо владелец удалил профиль.
Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook
Фото: CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovCC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
При этом аккаунт Дурова в Instagram доступен.
Год назад основатель Telegram обвинил Facebook в рекламе и продвижении мошеннических схем от его имени. По словам Дурова, американская компания игнорирует жалобы и зарабатывает на финансовой неграмотности пользователей.
Наука и техника,Павел Дуров,
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