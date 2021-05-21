Доведут до деменции: телевизоры оказались крайне опасны для людей

Учёные выяснили, что когнитивные функции человека ухудшаются от просмотра телевизора. О трёх исследованиях по этому вопросу пишет портал Naked Science.

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Команда исследователей изучала влияние просмотра ТВ и сидячего образа жизни на работу мозга. Результаты учёные собираются представить на конференции Американской кардиологической ассоциации эпидемиологии, профилактики, образа жизни и кардиометаболического здоровья. В первом исследовании приняли участие 10 тысяч человек. На протяжении нескольких лет они отчитывались о времени, проведённом перед экраном телевизора. Результаты показали, что у людей, смотрящих ТВ даже в умеренных «дозах», когнитивные функции снизились на 6,9% в течение 15 лет. Полученные данные оценивались в сравнении с контрольной группой, поэтому их нельзя списать на возрастные изменения. Разнообразие ТВ-контента не влияло на состояние участников. Физическая активность также не привела к улучшению когнитивных функций и не снизила риск деменции.

Участниками второго исследования был 1601 пожилой человек. Раз в несколько лет их спрашивали, как часто они смотрят телевизор. После последнего опроса испытуемые прошли магнитно-резонансную томографию. Затем учёные анализировали несколько структурных маркеров мозга. У любителей посидеть перед телевизором оказался более низкий уровень серого вещества. Связь была тем сильнее, чем больше времени за просмотром ТВ проводили участники. Активный образ жизни не сказался на результатах и в этом случае.

В ходе третьего исследования учёные взяли за основу проект, в котором оценивался риск развития патологий системы кровообращения у молодых людей. В этой работе также была показана связь между объёмом серого вещества мозга и просмотром телевизора. Таким образом учёные доказали, что это занятие вредно влияет на мозг взрослых людей всех возрастов.