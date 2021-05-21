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Раскрыта тайна возникновения Млечного Пути

Машины и Механизмы
1 час назад
Исследователи из Университета Бирмингема изучили более ста красных гигантских звезд: некоторые из них принадлежали карликовой галактике Гайя-Энцелад, которая в древности столкнулась с Млечным Путем.
Исследователи обнародовали тайну Млечного Пути
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
После анализа данных с телескопов Kepler, Gaia и инструментов проекта Sloan Digital Sky Survey, ученые смогли определить возраст звезд. При этом они прибегли к измерению частоты и амплитуды собственных колебаний светила, что и позволило узнать о его строении и жизненном этапе.
Учёные сделали вывод, что почти все звёзды, которые они исследовали, имеют тот же возраст, что и звёзды, которые возникли в Млечном Пути с самого начала. Это указывает на то, что к моменту столкновения, которое произошло 8-11 миллиардов лет назад, процесс звездообразования уже протекал в Млечном Пути.
И большая часть появившихся тогда звёзд теперь находится внутри толстого диска — элемента структуры галактики, отличающегося от тонкого диска меньшей яркостью и плотностью.
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