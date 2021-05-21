Исследователи обнародовали тайну Млечного Пути

После анализа данных с телескопов Kepler, Gaia и инструментов проекта Sloan Digital Sky Survey, ученые смогли определить возраст звезд. При этом они прибегли к измерению частоты и амплитуды собственных колебаний светила, что и позволило узнать о его строении и жизненном этапе.

Учёные сделали вывод, что почти все звёзды, которые они исследовали, имеют тот же возраст, что и звёзды, которые возникли в Млечном Пути с самого начала. Это указывает на то, что к моменту столкновения, которое произошло 8-11 миллиардов лет назад, процесс звездообразования уже протекал в Млечном Пути.