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Роскосмос призвал США отменить санкции

Газета.Ru
1 час назад
Роскосмос призвал США отменить санкции, введенные в отношении предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя госкорпорации, который прокомментировал слова гендиректора компании Tesla Илона Маска о необходимости усиления диалога между Россией и США.
Роскосмос развил слова Илона Маска о диалоге России и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Роскосмосе отметили, что приветствуют нацеленность бизнесмена на развитие международного сотрудничества в космосе.
"Но считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введенных американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли", - сказали в пресс-службе гокорпорации.
Ранее США ввели санкции в отношении нескольких зарубежных компаний. В их числе оказались предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центра "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. В декабре прошлого года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обратился к правительству США с требованием отменить эти санкции ради "общего дела".
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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