В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Илон Маск хотел бы спросить у Гагарина, почему тот решился полететь в космос

ТАСС
2 часа назад
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, принимающий в пятницу участие в российском просветительском марафоне "Новое знание", заявил, что поинтересовался бы у Юрия Гагарина, почему он решился на полет в космос.
Илон Маск на мафоне "Новое знание" задал вопрос Гагарину
Фото: ReutersReuters
"Я бы сказал: "Ух ты!" Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт <...> Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться <...> Я просто бы его спросил: "Почему?" - сказал Маск, отвечая на вопрос участника марафона о том, что бы он спросил у Гагарина, если бы у него была такая возможность.
Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.
В программе мероприятия запланированы более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Ключевыми темами марафона станут, в частности, "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "за" и "против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Девушки в науке". Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.
Наука и техника,Илон Маск,Юрий Гагарин,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители