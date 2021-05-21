Илон Маск на мафоне "Новое знание" задал вопрос Гагарину

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.

В программе мероприятия запланированы более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Ключевыми темами марафона станут, в частности, "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "за" и "против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Девушки в науке". Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.