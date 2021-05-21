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РБК: WhatsApp не собирается вводить плату за пользование

BFM.RUиещё 1
39 минут назад
WhatsApp опроверг сообщения о том, что мессенджер станет платным после вступления в силу новой политики конфиденциальности. Об этом РБК сообщили в компании.
WhatsApp опроверг введение платы за пользование
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp», — заявил представитель компании.
Ранее мошенники начали рассылать некоторым пользователям сообщения, что с 15 мая мессенджер станет платным. С этого дня заработали новые правила WhatsApp, в том числе политика конфиденциальности, в соответствии с которой пользователям предлагается согласиться, что их данные будут передаваться в распоряжение всех семейств приложений Facebook (владеет мессенджером). Тех, кто не соглашается с новыми условиями, начали постепенно отключать от функционала WhatsApp — блокировать возможность отправлять сообщения и делать звонки.
Эксперты не увидели прямой возможности заработать на этом, поэтому не исключили, что обман создан «ради хайпа».
Наука и техника,РБК,
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