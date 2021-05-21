WhatsApp опроверг введение платы за пользование

Ранее мошенники начали рассылать некоторым пользователям сообщения, что с 15 мая мессенджер станет платным. С этого дня заработали новые правила WhatsApp, в том числе политика конфиденциальности, в соответствии с которой пользователям предлагается согласиться, что их данные будут передаваться в распоряжение всех семейств приложений Facebook (владеет мессенджером). Тех, кто не соглашается с новыми условиями, начали постепенно отключать от функционала WhatsApp — блокировать возможность отправлять сообщения и делать звонки.