Маск на форуме "Новое знание": Конечно, я инопланетянин

Маск также пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего. «А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями», – сказал Маск, отвечая на вопрос, является ли он пришельцем из будущего и как может доказать это.