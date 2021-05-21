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Маск высказался о существовании инопланетян

Деловая газета "Взгляд"
44 минуты назад
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не исключил существование внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел.
Маск на форуме "Новое знание": Конечно, я инопланетянин
Фото: ReutersReuters
«Насколько мы знаем, (мы) единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков», – передает РИА «Новости» слова Маска по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание».
По словам Маска, важно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы «расширять границы сознания». Сознание человека он сравнил со свечой, пламя которой мерцает в темноте.
«Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания, и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла», – сказал он.
Маск также пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего. «А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями», – сказал Маск, отвечая на вопрос, является ли он пришельцем из будущего и как может доказать это.
Ранее экс-президент США Барак Обама в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.
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