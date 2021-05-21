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Маск во время марафона «Новое знание» ответил на вопрос Пескова о будущем

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, отвечая на вопрос пресс секретаря президента России Дмитрия Пескова в рамках марафона «Новое знание», заявил, что через 50 лет человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий и исследований ДНК.
Перед Маском на марафоне выступил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков. Завершая свою речь, он поблагодарил основателя компаний Tesla и SpaceX за участие в российском просветительском марафоне «Новое знание» и попросил рассказать, каким он видит будущее через 50 лет.
«Илон, если ты меня слышишь – привет... Это российская молодежь, это молодые люди России, это будущее нашей страны. Они любят знания. И они здесь, потому что у нас идет марафон знаний. И конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты. Спасибо тебе, что ты с нами», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что хочет попросить «об одном одолжении».
«Можешь очень кратко, буквально несколько минут, рассказать ребятам, как ты видишь наше будущее через 50 лет, и что ты для этого делаешь», – добавил представитель Кремля.
В ответ Маск заявил, что через 50 лет человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований ДНК.
«То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК», – заявил Маск.
Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
Наука и техника,Илон Маск,Дмитрий Песков,SpaceX,РИА Новости,
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