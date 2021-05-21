Перед Маском на марафоне выступил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков. Завершая свою речь, он поблагодарил основателя компаний Tesla и SpaceX за участие в российском просветительском марафоне «Новое знание» и попросил рассказать, каким он видит будущее через 50 лет.