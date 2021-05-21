«Илон, если ты меня слышишь – привет... Это российская молодежь, это молодые люди России, это будущее нашей страны. Они любят знания. И они здесь, потому что у нас идет марафон знаний. И конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты. Спасибо тебе, что ты с нами», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
«Можешь очень кратко, буквально несколько минут, рассказать ребятам, как ты видишь наше будущее через 50 лет, и что ты для этого делаешь», – добавил представитель Кремля.
«То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК», – заявил Маск.