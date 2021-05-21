В РФ создан прибор для очистки воздуха от COVID

Прибор работает на основе термической инактивации. В устройстве воздух сначала нагревается до определенной температуры, а затем охлаждается до состояния, когда им можно дышать. Энергию можно получить от сети или от батареек. Устройство простое в изготовление и безопасное в эксплуатации.