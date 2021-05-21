В РФ создан прибор для очистки воздуха от COVID

Исследователи из Объединенного института высоких температур РАН
придумали новый способ борьбы с вирусами и бактериями. Изобретение работает и в отношении SARS-CoV-2, пишет портал aif.ru
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Прибор работает на основе термической инактивации. В устройстве воздух сначала нагревается до определенной температуры, а затем охлаждается до состояния, когда им можно дышать. Энергию можно получить от сети или от батареек. Устройство простое в изготовление и безопасное в эксплуатации.
Особенность прибора в том, что тепло, затраченное на нагрев, возвращается. Устройство отличается высокой энергоэффективностью. Ранее термическая обработка воздуха не рассматривалась как способ дезинфекции воздуха.
Изобретатели уже подали патент на изобретение.