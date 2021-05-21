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В России придумали прибор для очистки воздуха от коронавируса

Мир24
1 час назад
Исследователи из Объединенного института высоких температур РАН придумали новый способ борьбы с вирусами и бактериями. Изобретение работает и в отношении SARS-CoV-2, пишет портал aif.ru.
В РФ создан прибор для очистки воздуха от COVID
Фото: mir24.tvmir24.tv
Прибор работает на основе термической инактивации. В устройстве воздух сначала нагревается до определенной температуры, а затем охлаждается до состояния, когда им можно дышать. Энергию можно получить от сети или от батареек. Устройство простое в изготовление и безопасное в эксплуатации.
Особенность прибора в том, что тепло, затраченное на нагрев, возвращается. Устройство отличается высокой энергоэффективностью. Ранее термическая обработка воздуха не рассматривалась как способ дезинфекции воздуха.
Изобретатели уже подали патент на изобретение.
Ранее в Новосибирске случайно изобрели водку, не вызывающую похмелья. Авторы исследования изначально занимались поисками лекарств для людей с сахарным диабетом второго типа.
Наука и техника,РАН,Аргументы и Факты,Россия,
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