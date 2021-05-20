Twitter упростил процесс подачи заявки на верификацию аккаунта

Для получения значка верификации в Twitter необходимо, чтобы аккаунт соответствовал трем критериям: известность, подлинность и активность. Иными словами, учетная запись должна иметь отношение к важным людям или сообществам, данные, представленные в заявке, должны быть достоверными, а страница - активной в течение последних шести месяцев и иметь подтвержденный электронный адрес или номер телефона. Также не допускается наличие данных о нарушениях правил сообщества учетной записью в прошлом.