Twitter упростил процесс подачи заявки на верификацию аккаунта

Для получения значка верификации в Twitter необходимо, чтобы аккаунт соответствовал трем критериям: известность, подлинность и активность. Иными словами, учетная запись должна иметь отношение к важным людям или сообществам, данные, представленные в заявке, должны быть достоверными, а страница - активной в течение последних шести месяцев и иметь подтвержденный электронный адрес или номер телефона. Также не допускается наличие данных о нарушениях правил сообщества учетной записью в прошлом.
В пресс-релизе уточняется, что процесс обработки заявки может занять от нескольких дней до нескольких недель. При ее одобрении синий значок автоматически начнет отображаться в профиле пользователя. При несогласии с решением повторно заявку можно будет направить через 30 дней.