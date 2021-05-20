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Роскосмос поднял орбиту МКС на 350 метров

Вечерняя Москва
1 час назад
Положение орбиты Международной космической станции (МКС) скорректировали на 350 метров в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-19». Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в государственной корпорация по космической деятельности «Роскосмос».
Роскосмос поднял орбиту МКС на 350 метров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
— Проведена коррекция высоты орбиты Международной космической станции. В 20:01 мск была выдана команда на включение двигателей корабля «Прогресс МС-16», которые проработали 180 секунд, — говорится в сообщении корпорации в Twitter.
До этого орбиту МКС корректировали 2 апреля 2021 года.
Напомним, запуск корабля «Союз МС-19» состоится с космодрома Байконур 5 октября текущего года. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма «Вызов» из двух человек. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.
Ранее стало известно, что российская актриса Юлия Пересильд была отобрана для съемок в художественном фильме «Вызов» на МКС. Режиссером картины станет Клим Шипенко.
Наука и техника,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,Роскосмос,
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