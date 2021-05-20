Раскрыта тайна "мистических" гробниц бронзового века

Исследователи Кембриджского университета впервые объяснили концептуальную природу загадочных перевернутых гробниц бронзового века, множество которых было обнаружено ранее на территории Великобритании . Авторы считают, что погребальная практика была связана с верой в мистическое существование подземного мира.

Фото: Oxford Archaeology & Urban and Civic Plc., Antiquity Oxford Archaeology & Urban and Civic Plc., Antiquity

Исследование опубликовано в журнале Antiquity. В преамбуле авторы пишут, что предметом изучения стала не одна конкретная гробница, а сотни захоронений, которые были обнаружены по всей стране.

Они представляют собой небольшие курганы, а называют их "перевернутыми гробницами". Дело в том, что в каждом таком захоронении находилась погребальная урна (кенотаф) правильной конической формы. Останки людей в них были помещены вертикально, но вверх ногами.

В новом исследовании археологи обратили внимание на то, что все эти захоронения были сделаны на небольшой глубине. Сверху погребальные урны были присыпаны довольно тонким слоем земли. Складывается впечатление, что умерший своими ногами как бы касается поверхности, но только снизу, то есть с другой стороны.

Природа появления этих гробниц много лет оставалась для ученых загадкой. В новом исследовании дается весьма достоверное объяснение. Авторы ссылаются на теорию концептуальных метафор, которая была предложена более десяти лет назад другими исследователями. Она предполагает, что умами людей бронзового века повелевала идея о том, что быть мертвым - это не только физическое состояние. Следовательно, помимо материального мира существует некое нематериальное царство.

Следуя этой теории, авторы нового исследования предполагают, что устроители погребальных курганов выражали две основных мистических метафоры. Первая из них заключается в том, что мертвые находятся в подземном мире, то есть под курганом. Вторая заключается в том, что они ходят по земле точно так же, как ходят по ней и живые люди.

Иными словами, согласно новой теории мертвых хоронили вверх ногами, чтобы они, по сути, не "упали" после погребения на землю с той стороны и чтобы их ноги сразу коснулись поверхности в подземном мире. Таким образом, перевернутые гробницы представляет собой археологическое доказательство существования верований о том, что два мира соседствуют друг рядом с другом. А земная поверхность является как бы границей между ними.

"Поскольку мертвых редко хоронили на глубине более метра от поверхности земли, мы предполагаем, что люди бронзового века могли представлять себе подземный мир как находящийся прямо под поверхностью, очень близко к живым, - пишут авторы работы. - Эта идея имеет параллели и в другом регионе. Так, по преданиям, перевернутый подземный мир саамов, Джабмеайно, также лежал прямо под землей".

При этом ученые подчеркивают, что они не претендуют на установление какой-либо прямой связи между древними саамами и племенами, населявшими Британию бронзового века. Тем не менее, схожесть концептуальных элементов верований этих народов явно прослеживается.

Добавим, что изученные курганы возводились на территории современной Великобритании в период от 2400 до 1500 года до нашей эры. Практически все они были погребальными памятниками, хотя ученым известно и о нескольких пустых кенотафах.

Самые ранние гробницы содержали останки людей, которых хоронили в положении "сидя". Около 2100 года до нашей эры появились кремационные захоронения, а в период с 1800 по 1500 года до нашей эры это вообще была практически единственная форма захоронения в Британии.