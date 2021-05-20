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Предсказан рост цен на компьютеры

Lenta.ru
57 минут назад
Стоимость потребительской техники в России может увеличиться на треть. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на заявление эксперта.
Компьютеры могут подорожать на треть
Фото: ТАССТАСС
Журналисты отметили, что в последнее время из-за дефицита полупроводников выросли цены на игровые консоли. По мнению заместителя директора департамента вычислительных систем КРОК Андрея Тищенко, нехватка чипов скажется и на стоимости другой потребительской техники. Тищенко ожидает, что в ближайшие месяцы смартфоны, ноутбуки и прочая аппаратура подорожает в пределах 20-30 процентов.
Специалист предсказывает, что из-за кризиса комплектующих пострадают не только геймеры. По его мнению, ноутбуки, мониторы и компьютеры будут приходить с задержкой до 4-5 месяцев. В этой связи техника будет завозиться на рынок волнообразно — не постоянными, а небольшими партиями.
В материале говорится, что проблема дефицита комплектующих для различных гаджетов назревала последние 10 лет. Однако после начала пандемии COVID-19 ситуация дошла до критической точки. «Если раньше компании могли прогнозировать спрос и потребление полупроводников, микропроцессоров и других комплектующих для различного рода техники, то во время коронавируса все пошло не по плану», — отметили авторы.
Ранее специалисты аналитической компании Canalys зафиксировали рекордные продажи смартфонов в первом квартале года по всему миру — 347 миллионов единиц. При этом из-за дефицита полупроводников стоимость продукции в будущем, вероятно, увеличится.
Наука и техника,Россия,
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