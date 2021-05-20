Внешность или личность: что женщинам нравится в мужчинах

Женщины в возрасте уделяют больше внимания внешности мужчины и меньше — интеллекту, доходу и прочим качествам, важным для молодых девушек, выяснили ученые из Австралии . С мужчинами же происходит обратная метаморфоза — внешняя привлекательность партнерши для них с годами постепенно отходит на второй план, а более важную роль начинает играть личность.

Предпочтения мужчин и женщин в потенциальных партнерах различаются в молодости, но с возрастом становятся все более схожими, выяснили австралийские специалисты из Квинслендского технологического университета. Подробности они изложили в статье в журнале PLOS ONE.

Предпочтения людей в отношении половых партнеров влияют на их решения о сексе, отношениях, рождении детей. Это, в свою очередь, влияет на другие аспекты жизни общества — гендерные роли, уровень равенства, уровень рождаемости, политику и многое другое. Однако остается неясным, как предпочтения в отношении определенных черт различаются у мужчин и женщин и на разных этапах жизни.

Чтобы выяснить, какие черты мужчины и женщины находят привлекательными в партнерах в разные годы, исследователи опросили 7325 австралийцев в возрасте 18-65 лет, зарегистрированных на сайтах знакомств. Участники исследования должны были оценить по шкале от 0 до 100 важность девяти особенностей потенциального партнера.

Черты делились на три категории — эстетическую (возраст, привлекательность, физические характеристики), ресурсную (интеллект, образование, доход) и личностную (доверие, открытость, эмоциональная связь).

Статистический анализ ответов выявил схожие приоритеты у мужчин и женщин: и те, и другие оценили физическое телосложение, привлекательность и все три черты личности как очень важные, в то время как доход имел гораздо меньшее значение. Однако женщины оценили важность возраста, образования, интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной связи на 9-14 пунктов выше, чем мужчины. Кроме того, по сравнению со всеми остальными характеристиками, мужчины придавали большее значение привлекательности и телосложению, чем женщины.

Более интересными оказались изменения предпочтений с возрастом. Хотя мужчины в целом придавали эстетическим характеристикам большее относительное значение, чем женщины, с возрастом этот разрыв сокращался — мужчин начинали сильнее интересовать другие качества, женщины же обращали больше внимания на внешнюю привлекательность. При этом зрелые женщины интересовались личностными качествами партнера меньше молодых. Представители обоих полов с возрастом придавали большее значение открытости и доверию.

В целом, с возрастом предпочтения мужчин и женщин становились все более схожими.

«Оба пола склонны находить в потенциальных партнерах сексуальными одни и те же вещи, но на разных жизненных этапах, — отмечают исследователи. — В разном возрасте мужчины и женщины могут значительно отличаться в том, какое значение они придают тем или иным характеристикам».

Различия в предпочтениях мужчин и женщин могут быть связаны с теорией родительских инвестиций в эволюционной психологии, считает ведущий автор исследования Стивен Уайт . Согласно этой теории, женщины более разборчивы в выборе партнеров, потому что прикладывают больше усилий для выживания потомства.

Многие гендерные различия сформировались вследствие социализации, однако некоторые обусловлены эволюционными потребностями, поясняет психолог Беатрис Альба из Дикинского университета.

«Мужчины могут иметь большое количество детей, потому что им не нужно беременеть и кормить грудью,— говорит она. — Они могут позволить себе спариваться со многими самками, а также вступать в партнерство с молодыми самками, которые имеют больший репродуктивный потенциал в течение жизни».

Результаты исследования подтверждают более ранние выводы о том, что предпочтения мужчин и женщин в потенциальных партнерах различается, отмечает психолог Брендан Зитш из Квинслендского университета. Однако, по его словам, растущее число исследований говорит, что слова людей об их предпочтениях не обязательно соответствуют реальному выбору.

«По сути, мы не знаем, насколько значимы эти заявленные предпочтения. Это постоянная область исследований», — говорит Зитш.