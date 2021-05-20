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У летучих мышей в Сочи нашли опасные виды коронавируса

Газета.Ru
57 минут назад
У летучих мышей в Сочи нашли опасные виды коронавируса — «Хоста-1» и «Хоста-2». Об этом сообщает MK.RU.
У летучих мышей в Сочи нашли опасные виды коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По данным издания, российские ученые обнаружили новые виды коронавируса в пещерах между Сочи и Адлером. Они утверждают, что «Хоста-1» и «Хоста-2» являются ближайшими родственниками SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19.
Как отмечает издание, эти возбудители могут так же, как и вирусы уханьских летучих мышей, вызвать заболевание у человека.
По словам сотрудника Центра им.Гамалеи, вирусолога Сергея Альховского, носителями инфекции являются подковоносы рода Rhinolophus — летучие мыши с характерным кожным выростом на морде. Обитают они, в частности, и на юге России — на Кавказе, черноморском побережье и в Крыму.
Ученые взяли у животных образцы анализов и выяснили, что обнаруженные вирусы выделяются с фекалиями летучих мышей. Альховский добавил, что помимо пещер подковоносы часто селятся на чердаках и в подвалах жилых зданий.
«Соответственно, их фекалии падают вниз, где опять же с ними могут контактировать люди или домашние животные», — отметил он.
Вирусолог подчеркнул, что любого контакта с летучими мышами лучше избегать.
Наука и техника,ВОЗ,Адлер,Сочи,
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