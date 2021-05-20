Технику в Россию начали завозить через третью страну

Представитель ASUS Кирилл Погорелов подтвердил, что с 2021 года сроки получения нотификации «незначительно увеличились», но, по его словам, это не повлияло на запланированные старты продаж оборудования компании. Представитель Vivo заявил, что процесс регистрации нотификаций для ввоза продукции в Россию не изменялся. При этом он напомнил, что продукция компании представлена по всему миру, в том числе в Казахстане. В Lenovo, Huawei, HP и Samsung отказались от комментариев. Представитель Intel не ответил на вопросы РБК.Подписывайтесь на наш TG-канал
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