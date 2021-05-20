Технику в Россию начали завозить через третью страну

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Издание сообщает, что среди крупных компаний, начавших оформление разрешений в Казахстане — Intel , Lenovo, Huawei, Hewlett Packard, Vivo, Samsung и Asus.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что во второй половине прошлого года были проблемы с регистрацией нотификаций в России, из-за чего многие производители начали оформлять документы через Казахстан. Но, по его информации, с начала этого года вендоры начали возвращаться к оформлению документа в России.

В конце прошлого года в Казахстане и Белоруссии ужесточились проверки на границе, и многие производители решили не рисковать. К срокам оформления нотификаций в России компании уже приспособились: стали подавать документы заранее.

Представитель крупного производителя гаджетов рассказал РБК, что после начала пандемии сроки оформления нотификации в ФСБ РФ увеличились с 10 дней до месяца. Другой источник издания рассказал, что теперь ведомство принимает документы лишь по почте.

Из-за того, что из ФСБ документы пересылаются также почтой в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны, время их рассмотрения увеличилось и иногда доходит до 1,5 месяца. <...> Резко вырос процент отрицательных решений. У представителей бизнеса нет возможности понять, где именно во время оформления была допущена ошибка, до момента получения письменного решения, которое также высылается только по почте.

В Казахстане же процедура организована «более прозрачно и адекватно», чем в России: процесс регистрации занимает пять рабочих дней, заявку можно подать в электронном виде. Из-за проблем с процессом регистрации нотификаций в России существует весомый риск переноса старта продаж новинок в России на более позднее время по сравнению с другими странами, а также риски задержки реализации проектов, чувствительных к своевременным поставкам подобного рода продукции, отметил собеседник РБК.