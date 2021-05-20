На Алтае обнаружены два новых вида комаров

Профессор Алтайской госакадемии образования Людмила Комарова рассказала, что в апреле комары прятались от ветра в укрытиях, а теперь стали покидать свои убежища. Она предупредила, что в этом сезоне кросососущих насекомых будет много, так как у них есть благоприятная обстановка для размножения.
Новые виды комаров ученая обнаружила на Колыванском озере. Сначала она приняла их за необычных представителей уже известных видов, но выяснилось, что перед ней неизвестные науке экземпляры, что подтвердили иностранные коллеги. Они отличаются янтарно-оранжевым цветом, вытянутым телом и двумя бугорками вместо одного. Информацию о новых видах Людмила Комарова уже отправила в зоологический журнал.