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На Алтае обнаружены два новых вида комаров

Мир24
54 минуты назад
Комары на Алтае появились в апреле, но были малозаметны, так как ждали улучшения погодных условий. Сейчас эти насекомые уже активизировались, что дало возможность ученым продолжить их изучение. Российской ученой удалось найти два новых вида кровопийц, пишет «Комсомольская правда».
На Алтае обнаружены два новых вида комаров
Фото: «Мир24» / Елена Андреева«Мир24» / Елена Андреева
Профессор Алтайской госакадемии образования Людмила Комарова рассказала, что в апреле комары прятались от ветра в укрытиях, а теперь стали покидать свои убежища. Она предупредила, что в этом сезоне кросососущих насекомых будет много, так как у них есть благоприятная обстановка для размножения.
Новые виды комаров ученая обнаружила на Колыванском озере. Сначала она приняла их за необычных представителей уже известных видов, но выяснилось, что перед ней неизвестные науке экземпляры, что подтвердили иностранные коллеги. Они отличаются янтарно-оранжевым цветом, вытянутым телом и двумя бугорками вместо одного. Информацию о новых видах Людмила Комарова уже отправила в зоологический журнал.
Напомним, осенью прошлого года в Антарктиде появились обыкновенные комары. Этот континент оставался последним, куда они не могли добраться. А в марте этого года российские и американские ученые собрали геном комаров, чтобы понять, как отучить их от питья крови.
Наука и техника,Комсомольская правда,Алтай,
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