На Алтае обнаружены два новых вида комаров

Профессор Алтайской госакадемии образования Людмила Комарова рассказала, что в апреле комары прятались от ветра в укрытиях, а теперь стали покидать свои убежища. Она предупредила, что в этом сезоне кросососущих насекомых будет много, так как у них есть благоприятная обстановка для размножения.