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Биологи заявили о создании вакцины от новых видов мутаций коронавируса

News.ruиещё 4
41 минуту назад
Биологи разработают препарат, который будет защищать от новых штаммов коронавируса. Возможно, появится антигенный препарат с несколькими мутациями, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.
Объяснена необходимость в новой вакцине от COVID-19
Фото:  Томас Тхайцук / РИА Новости Томас Тхайцук / РИА Новости
Общим является то, что все платформы, в том числе аденовирусные (AstraZeneca, Johnson& Johnson, «Спутник V»), а также мРНКовые, будут двигаться по пути создания третьего укола, который был бы уже активен против новых вариантов вируса, — рассказала специалист изданию.
Также биологи планируют модифицировать вирус, чтобы удалить ключевые аминокислоты, имеющие плохие свойства для человека.
Они изменят коронавирусный белок так, чтобы получить вакцинный укол, который будет вызывать температуру не у 60% людей, а у 10%, — пояснила Баранова.
Такой метод поможет уменьшить побочные эффекты от вакцины без потери иммуногенности.
Как сообщалось ранее, сотрудники румынского Университета имени Штефана чел Маре в городе Сучава зафиксировали инфицирование британским штаммом коронавируса с мутациями, снижающими эффективность вакцин.
Наука и техника,Анча Баранова,Джордж Мейсон,Johnson & Johnson,РИА Новости,
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