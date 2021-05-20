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Биолог объяснила необходимость в новой вакцине от COVID-19

Lenta.ruиещё 3
48 минут назад
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с РИА Новости объяснила необходимость в существовании новых вакцин от COVID-19.
Объяснена необходимость в новой вакцине от COVID-19
Фото:  Томас Тхайцук / РИА Новости Томас Тхайцук / РИА Новости
По мнению специалиста, разработчики существующих вакцин от COVID-19 в скором будущем сделают новый вариант вакцины, который будет активен против новых штаммов. Так, большинство из них будут двигаться по пути создания третьего укола, который был бы уже активен против новых вариантов вируса.
Специалист пояснила, что здесь возможны два пути: создание антигенного препарата с несколькими мутациями, то есть белка коронавируса, объединяющего в себе признаки сразу нескольких штаммов.
Биолог считает, что независимо от эволюции вакцин будут изучаться свойства S-белка, так как на данный момент точный набор всех белков человека, способных взаимодействовать с S-белком коронавируса, не выявлен.
Ранее стало известно, что у некоторых людей, перенесших коронавирусную инфекцию или сделавших прививку против COVID-19, не вырабатывается достаточное количество антител. В этом случае может потребоваться третья доза вакцины или введение другого препарата.
Наука и техника,Анча Баранова,Джордж Мейсон,РИА Новости,
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