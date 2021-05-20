Объяснена необходимость в новой вакцине от COVID-19

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости Томас Тхайцук / РИА Новости

По мнению специалиста, разработчики существующих вакцин от COVID-19 в скором будущем сделают новый вариант вакцины, который будет активен против новых штаммов. Так, большинство из них будут двигаться по пути создания третьего укола, который был бы уже активен против новых вариантов вируса.

Специалист пояснила, что здесь возможны два пути: создание антигенного препарата с несколькими мутациями, то есть белка коронавируса, объединяющего в себе признаки сразу нескольких штаммов.

Биолог считает, что независимо от эволюции вакцин будут изучаться свойства S-белка, так как на данный момент точный набор всех белков человека, способных взаимодействовать с S-белком коронавируса, не выявлен.