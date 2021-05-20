В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Врач рассказал о связи коронавируса с онкологией

News.ru
49 минут назад
Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков заявил, что коронавирус не может повлиять на развитие раковых клеток, сообщает РИА Новости.
Как и любое вирусное заболевание, оно влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, никак не должен влиять, — подчеркнул специалист.
Ранее стало известно, что отказ от конкретных продуктов питания не снижает риск заболевания онкологией, а в некоторых случаях даже увеличивает. Избежать развития болезни поможет только комплексный подход к здоровью, рассказала диетолог Маргарита Королёва.
Наука и техника,Маргарита Королева,Игорь Хатьков,РИА Новости,Москва,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители