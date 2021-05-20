Microsoft через год прекратит поддержку Internet Explorer

После 25 лет работы Internet Explorer, Microsoft объявила о том, что уже в июне следующего года перестанет поддерживать браузер. Однако некоторые фирмы и пользователи до сих пор используют его на повседневной основе — для них компания-разработчик подготовила запасной вариант ПО.

Microsoft решила перестать поддерживать работу всем известного браузера Internet Explorer в следующем году, сообщает портал The Verge.

«Мы официально объявляем, что прямым наследником Internet Explorer в Windows 10 станет Microsoft Edge. Internet Explorer 11 уйдет в отставку 15 июня 2022 года», — заявил руководитель по проектам, связанным с Microsoft Edge, Шон Линдси.

Стоит отметить, что многие компании используют Internet Explorer в качестве корпоративного браузера. Для таких организаций Microsoft в качестве альтернативы предлагает новый Microsoft Edge с поддержкой специального IE-режима, который был создан несколько лет назад. Он позволяет открывать устаревшие сайты, которые до сих пор используют многие компании в работе, в новом браузере на базе Chromium. Microsoft обещает поддерживать этот режим IE в Edge по крайней мере до 2029 года.

На долю Internet Explorer приходится менее 5% всего интернет-трафика в мире, преимущественно он популярен среди различных фирм, которые используют его для внутренних программ и CRM-систем.

Однако не только компании пользуются Internet Explorer. Есть пользователи, которые до сих пор не сменили браузер: некоторые не имеют возможности пользоваться каким-либо другим ПО, не хотят обновляться, потому что их все устраивает, или используют офисные компьютеры, на которых не осуществляются своевременные обновления.

Конец эпохи Internet Explorer напрашивался уже давно. В прошлом году Microsoft прекратила поддержку 11 версии старого браузера для веб-приложения Microsoft Teams и планирует отключить его от доступа к службам Microsoft 365 в 2021 году.

Впервые браузер был запущен в 1995 году, а Microsoft регулярно обновляла программное обеспечение вплоть до 2015 года, когда вышла Windows 10. В том же году появился Microsoft Edge, чей релиз намекал на скорую смерть предшественника. Переход на более актуальный браузер нужен Microsoft, чтобы обезопасить своих клиентов, так как IE уже не может соответствовать всем требованиям защиты персональных данных.

В связи с этим уже пять лет Microsoft пытается отучить пользователей от Internet Explorer и принудительно их переводит на новое ПО.

Так, например, в прошлом году компания заблокировала 1156 сайтов — все они перестали открываться в браузере Internet Explorer. Среди этих ресурсов есть и крупные интернет-площадки — например, Twitter, Facebook, Instagram, VK, Google Drive, Microsoft Teams, Yahoo Mail и другие. Теперь при попытке открыть эти популярные веб-страницы в Internet Explorer, пользователи сразу перенаправляются в Edge.