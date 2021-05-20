Вызывающую коклюш бактерию выявили в России

Учёные московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского выявили новую бактерию, вызывающую коклюш. Это заболевание похоже на коклюш по симптомам и вызывается ранее неизвестным возбудителем, уточняют «Известия».

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Речь идёт о бактерии Bordetella holmesii, которая является «родственником» давно известной коклюшной палочки Bordetella pertussis. Как уточняют исследователи, эти бактерии не происходят одна от другой, а имеют одного предка.

Коклюш уже долгое время остаётся проблемой для всего мира. На сегодня выявлено более 130 тысяч заболевших этой инфекцией. Российские медики уже разработали ПЦР-тест, который способен выявить данный патоген.