Чем занимаются на МКС в свободное время?

Космонавты на Международной космической станции имеют фильмотеку, электронные книги и собрание музыки, чтобы отдыхать в рабочее время. О том, как на МКС можно проводить свободное время, рассказал в беседе со «Звездой» российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«У нас есть возможность читать книги в электронном виде. Есть небольшая библиотека бумажных книг, есть фильмотека, собрания музыки на сервере. Фильмы я смотрел во время занятий физкультуры. Личное время идет не одним блоком, оно после работы. Но в реальности это какие-то отрывки времени между работами, которые никуда не подвинешь», - поделился космонавт.