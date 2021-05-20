В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Внеземной досуг: космонавт рассказал, чем занимаются на МКС в свободное время

ТК «Звезда»
23 минуты назад
Космонавты на Международной космической станции имеют фильмотеку, электронные книги и собрание музыки, чтобы отдыхать в рабочее время. О том, как на МКС можно проводить свободное время, рассказал в беседе со «Звездой» российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
Чем занимаются на МКС в свободное время?
Фото: ТАССТАСС
«У нас есть возможность читать книги в электронном виде. Есть небольшая библиотека бумажных книг, есть фильмотека, собрания музыки на сервере. Фильмы я смотрел во время занятий физкультуры. Личное время идет не одним блоком, оно после работы. Но в реальности это какие-то отрывки времени между работами, которые никуда не подвинешь», - поделился космонавт.
Тем не менее, большая часть времени космонавтов занята работой. Кудь-Сверчков также рассказал о внезапных неотложных задачах, которые сопровождают деятельность космонавтов на станции.
Как отметил Кудь-Сверчков, обычно это установки с Земли. Также к безотлагательным задачам относится срабатывание сигнализации, ложное или аварийное.
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители