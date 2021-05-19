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Ученые предупредили о неизбежной катастрофе на Земле

Москва24
4 часа назад
Землю ждет неизбежная катастрофа, заявили ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений. Исследование опубликовано на сайте Phys.org.
Ученые предупредили о неизбежной катастрофе на Земле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению экспертов, из 400 климатических сценариев только 50 позволят избежать повышения температуры на планете выше 1,5 градуса. В результате потепления наступит коллапс.
20 сценариев предполагают смягчение последствий глобального потепления. В частности, катастрофы можно избежать, снизив долю углерода в атмосфере Земли и организовав масштабную посадку деревьев. При этом данные меры сложно реализовать.
Также ученые отметили, что последствия можно смягчить, если страны будут следовать Парижскому соглашению по климату. В мире необходимо сократить потребление электричества и декарбонизировать энергетическую отрасль. Также специалисты подчеркнули, что сократить выбросы в атмосферу будет сложно, поскольку для этого необходимо изменить образ жизни людей.
"Я понимаю любого, кто думает, что мы можем не достичь целевого показателя в полтора градуса Цельсия", – сказал один из авторов доклада.
Он добавил, что сдерживание процесса потепления позволит человечеству обеспечить безопасное будущее. Ранее сообщалось, что аномальная жара в мае может стать причиной массовых лесных пожаров летом в некоторых регионах России.
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