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Дуров заявил, что сервисы Apple делают пользователей "цифровыми рабами" компании

ТАССиещё 8
1 час назад
Технологии, применяемые в работе устройств Apple, делают пользователей "цифровыми рабами" американской компании, так как ограничивают пользователей в выборе. Такое мнение в среду высказал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Павел Дуров: "iPhone делает вас рабом Apple"
Фото: ReutersReuters
"Худшая часть технологий Apple - это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple - вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через свой App Store, и вы можете использовать только Apple iCloud для резервного копирования своих данных", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что дисплеи iPhone на 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию. "Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье", - отметил Дуров.
Ранее Дуров выступил с критикой Apple, в частности из-за комиссии в 30%, которую компания берет с разработчиков приложений. Он также призвал пользователей перейти с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.
Наука и техника,Павел Дуров,Apple,
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