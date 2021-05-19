Павел Дуров: "iPhone делает вас рабом Apple"

Он добавил, что дисплеи iPhone на 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию. "Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье", - отметил Дуров.