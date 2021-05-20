У первой межзвездной кометы нашли атомы железа

Польские и бельгийские астрономы совершили неожиданное открытие, связанное с составом атмосферы (комы) далеких комет. Впервые было показано, что в газовой оболочке вокруг ледяных тел присутствуют атомы железа и никеля, которые обычно сублимируются из ядра при гораздо более высокой температуре. Металлы в газообразной фазе были выявлены даже у тех комет, что находятся в три раза дальше от Солнца, чем Земля, а также у первой межзвездной кометы 2I/Borisov. Две статьи ученых опубликованы в журнале Nature.

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Ученые собирали данные в течение 20 лет с помощью высокоточного спектрографа UVES (Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph), установленном на телескопе VLT (Very Large Telescope) в Чили . Этот инструмент позволил различить линии отдельных химических элементов в спектре комы 20 комет на различных расстояниях от Солнца (от 0,68 до 3,25 астрономической единицы).

Были выявлены эмиссионные линии атомов железа и никеля, которые очень слабы и располагаются в синей области спектра, где теряются на фоне яркого излучения. По оценкам ученых, металлы присутствуют в количестве всего лишь одного грамма на каждые 100 килограммов водяного пара. Это объясняет, почему металлы оставались незамеченными в течение многих лет наблюдений.

Интересной особенностью является то, что и железо, и никель присутствуют поровну, хотя соотношение Ni/Fe обычно в 10 раз меньше, что наблюдается у Солнца, метеоритов и некоторых других комет, близко приближавшихся к солнечной короне. Равная пропорция указывает на то, что источником металлов является особое вещество на поверхности кометного ядра, и сублимация этого вещества происходит при низкой температуре (ниже тысячи кельвинов). Им могут быть, например, металлоорганические соединения (такие как [Fe(PAH)]+), карбонилы Fe(CO)5 и Ni(CO)4 или даже псевдокарбины (необычные для земных условий углеродные молекулы с атомами железа).