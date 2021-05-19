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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 впервые научили отвечать на входящие сообщения

Ferra.ru
4 часа назад
Xiaomi выпустила свежее обновление для своего фитнес-браслета Mi Band 6. Теперь устройство научилось тому, чего от него ждали на протяжении всех предыдущих лет — отвечать на входящие сообщения.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 сможет отвечать на сообщения
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Долгожданная функция стала частью апдейта устройства под номером 1.0.1.32. Как пишет Gizmochina, у нововведения всё же есть определённые ограничения. Главное из них — возможность отвечать лишь с помощью заранее подготовленных шаблонов.
Также новая возможность доступна лишь владельцам Android-смартфонов, которые при этом проживают в Китае. Как скоро она доберётся до iOS-пользователей или хотя бы тех, кто живёт за пределами родины Xiaomi — неизвестно.
Само обновление можно скачать при помощи приложения Mi Fit версии 5.1.0 и выше.
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