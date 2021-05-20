Ученые сделают ДНК-тест останков Колумба

Международная группа ученых приступила к исследованию, которое должно дать ответ на вопрос: кем был Христофор Колумб. Принято считать, что его родиной была итальянская Генуя . Но есть предположения, что он являлся испанцем, португальцем, хорватом или даже поляком, сообщает The Associated Press.

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Христофор Колумб скончался 20 мая 1506 года и был похоронен в испанском городе Вальядолид. В 2003 году анализ ДНК подтвердил, что останки, найденные в соборе, действительно принадлежат ему.

Но в то время ученые не стали продолжать исследования. Технология ДНК-анализа была еще недостаточно точной и надежной и, кроме того, требовала большого количества генетического материала.

Но в последние годы она усовершенствовалась настолько, что у специалистов появилась возможность определить приблизительную область происхождения конкретного человека. Хосе Антонио Лоренте, профессор судебной медицины в Университете Гранады, также отметил, что «радикальное улучшение» в данной области позволяет проводить тесты на очень маленьких образцах.

Авторы нового исследования работают с четырьмя осколками костей Колумба, костным материалов и зубом его сына Эрнандо и десятком фрагментов костей его брата Диего (последние сохранились в очень плохом состоянии). Их отправят в лаборатории генетической идентификации в Риме и Флоренции в Италии, Мексике и Соединенных Штатах. Ответ должен быть получен в течение пяти месяцев.