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Индия может заблокировать WhatsApp через неделю

RB.ru
42 минуты назад
18 мая MeitY направило письмо WhatsApp, в котором дало мессенджеру 7 дней для «удовлетворительного ответа», сообщает TechCrunch.
Выполняя свою суверенную ответственность по защите прав и интересов индийских граждан, правительство Индии рассмотрит различные варианты, доступные ему в соответствии с законами Индии.
Параллельно Верховный суд Дели рассматривает дело по новой политике конфиденциальости, а местные антимонопольные органы проводят расследование. В ответ в WhatsApp заявили, что многие индийские фирмы придерживаются аналогичной политики.
Ранее индийские власти выражали свою озабоченность новыми требованиями WhatsApp и необходимостью их принятия для полноценного использования мессенджера. Также правительство недовольно, что пользователи на территории ЕС были освобождены от обязательного принятия условий.
Для WhatsApp не только проблематично, но и безответственно использовать эту позицию, чтобы навязать несправедливые условия и положения для индийских пользователей, особенно дискриминирующие их по сравнению с пользователями в Европе.
Обновлённые условия конфиденциальности предоставляют WhatsApp согласие на передачу личной информаций о пользователе материнской компании мессенджера — Facebook. Представители WhatsApp обещали, что рядовых пользователей приложения это никак не затронет.
Республика Индия является рынком 1 для WhatsApp: в стране более 450 млн пользователей мессенджера.
Наука и техника,Видео,ЕС,Индия,
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