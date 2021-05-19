Новая оптическая иллюзия с девочкой без ног взорвала Сеть

На Reddit стала популярной новая оптическая иллюзия. На этот раз пользователи пытаются понять, есть ли у девочки, изображённой на фото, ноги.

На момент написания материала, публикация набрала почти 70 тыс лайков и 1 тыс комментариев. Часть пользователей предположили, тени на фото — это платье, а сама девочка лежит на полу.

Но, како казалось, разгадка немного проще. Иллюзия состоит в том, что девочка на самом деле стоит у стены, а снимок сделан с другой стороны. То есть её ноги находятся за стеной, из-за чего и не видны со стороны.