«Роскосмос» продаст оригинал спускаемого аппарата «Союз МС-08»

Спускаемый аппарат 738 космического корабля «Союз МС-08» выставлен на продажу. Об этом сообщили на едином портале компании «Главкосмос».

Фото: glavkosmos.com glavkosmos.com

Отмечается, что аппарат вернулся на Землю осенью 2018 года, а теперь может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции.

Модуль является собственностью госкорпорации «Роскосмос» и продается с согласия собственника.