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«Роскосмос» впервые продаст оригинал спускаемого аппарата «Союза»

Национальная Служба Новостей
2 часа назад
Спускаемый аппарат 738 космического корабля «Союз МС-08» выставлен на продажу. Об этом сообщили на едином портале компании «Главкосмос».
«Роскосмос» продаст оригинал спускаемого аппарата «Союз МС-08»
Фото: glavkosmos.comglavkosmos.com
Отмечается, что аппарат вернулся на Землю осенью 2018 года, а теперь может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции.
Модуль является собственностью госкорпорации «Роскосмос» и продается с согласия собственника.
Ранее сообщалось, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO разминулись на орбите примерно в 200 метров друг от друга. Никаких инцидентов во время сближения не произошло.
Наука и техника,Роскосмос,
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