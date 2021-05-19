«Роскосмос» продаст оригинал спускаемого аппарата «Союз МС-08»

Спускаемый аппарат 738 космического корабля «Союз МС-08» выставлен на продажу. Об этом сообщили на едином портале компании «Главкосмос».
Фото: glavkosmos.comglavkosmos.com
Отмечается, что аппарат вернулся на Землю осенью 2018 года, а теперь может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции.
Ранее сообщалось, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO разминулись на орбите примерно в 200 метров друг от друга. Никаких инцидентов во время сближения не произошло.