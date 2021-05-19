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Раскрыта тайна возникновения Млечного Пути

Lenta.ru
1 час назад
Ученым Университета Бирмингема удалось раскрыть тайну происхождения Млечного Пути. Оказалось, что наша Галактика уже была почти полностью сформирована на момент столкновения с другой галактикой миллиарды лет назад, хотя раньше считалось, что процессы звездообразования в Млечном Путина тот момент только начались. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Раскрыта тайна возникновения Млечного Пути
Фото: Denis Degioanni / UnsplashDenis Degioanni / Unsplash
Специалисты обследовали сотню красных гигантских звезд, некоторые из которых принадлежали карликовой галактике Гайя-Энцелад, в древности столкнувшейся с Млечным Путем. Возраст звезд определялся при анализе данных, полученных телескопами Kepler, Gaia и инструментами проекта Sloan Digital Sky Survey. При этом специалисты воспользовались методами астросейсмологии, когда измеряются частоты и амплитуды собственных колебаний светила, что позволяет узнать о его строении и жизненном этапе.
Согласно выводам ученых, почти все звезды исследованной группы имеют такой же возраст или чуть моложе, чем звезды, изначально возникшие в Млечном Пути. Это указывает на то, что к моменту столкновения, которое произошло 8-11 миллиардов лет назад, в Млечном Пути уже активно протекали процессы звездообразования, и большая часть возникших тогда звезд теперь находится внутри толстого диска — элемента структуры галактики, отличающегося от тонкого диска меньшей яркостью и плотностью.
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