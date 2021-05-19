Раскрыта тайна возникновения Млечного Пути

Ученым Университета Бирмингема удалось раскрыть тайну происхождения Млечного Пути. Оказалось, что наша Галактика уже была почти полностью сформирована на момент столкновения с другой галактикой миллиарды лет назад, хотя раньше считалось, что процессы звездообразования в Млечном Путина тот момент только начались. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

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Специалисты обследовали сотню красных гигантских звезд, некоторые из которых принадлежали карликовой галактике Гайя-Энцелад, в древности столкнувшейся с Млечным Путем. Возраст звезд определялся при анализе данных, полученных телескопами Kepler, Gaia и инструментами проекта Sloan Digital Sky Survey. При этом специалисты воспользовались методами астросейсмологии, когда измеряются частоты и амплитуды собственных колебаний светила, что позволяет узнать о его строении и жизненном этапе.