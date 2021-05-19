Космонавт Борисенко заметил необычное свечение на Земле

Дважды летавший на орбиту Борисенко добавил, что увиденное им огромное световое пятно оказалось отражением Луны от земной поверхности. Увидеть его можно было только «в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере».

Также Борисенко отметил, что каких-либо иных необычных явлений, в том числе тех, которые можно было бы принять за НЛО, за два космических полета он не видел.