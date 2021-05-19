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Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
8 часов назад
Российский космонавт Андрей Борисенко заявил, что видел с борта МКС необычное свечение на Земле, которое впоследствии оказалось отражением Луны.
Космонавт Борисенко заметил необычное свечение на Земле
Фото: ReutersReuters
«Часто бывают явления, которые на первый взгляд кажутся не соответствующими современному пониманию физических принципов, но при ближайшем приближении оказывается, что это просто необычное проявление широко известных всем физических принципов, которые мы знаем еще со школы», – цитирует РИА «Новости» Борисенко.
Дважды летавший на орбиту Борисенко добавил, что увиденное им огромное световое пятно оказалось отражением Луны от земной поверхности. Увидеть его можно было только «в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере».
«При первом приближении не сразу удалось объяснить, что за световое пятно очень большого диаметра мы наблюдали на поверхности Земли, но потом разобрались, что это за явление», – отметил Борисенко.
Также Борисенко отметил, что каких-либо иных необычных явлений, в том числе тех, которые можно было бы принять за НЛО, за два космических полета он не видел.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД о перспективах создания пригодной для жизни атмосферы на Марсе.
Наука и техника,Андрей Борисенко,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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