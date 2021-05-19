Космонавт Борисенко заметил необычное свечение на Земле

«Часто бывают явления, которые на первый взгляд кажутся не соответствующими современному пониманию физических принципов, но при ближайшем приближении оказывается, что это просто необычное проявление широко известных всем физических принципов, которые мы знаем еще со школы», – цитирует РИА «Новости» Борисенко.
«При первом приближении не сразу удалось объяснить, что за световое пятно очень большого диаметра мы наблюдали на поверхности Земли, но потом разобрались, что это за явление», – отметил Борисенко.