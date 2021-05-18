В работе Instagram произошел сбой

Пользователи соцсети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, большинство указали на проблемы с загрузкой новостной ленты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (60%) и с работой раздела Stories (21%), на сбои при авторизации указали (18%).