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В работе Instagram произошел сбой

Деловая газета "Взгляд"
48 минут назад
Пользователи соцсети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, большинство указали на проблемы с загрузкой новостной ленты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
В работе Instagram произошел сбой
Фото: ТАССТАСС
Сбой в работе Instagram произошел примерно 18.50 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран, передает РИА «Новости».
По данным сайта, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (60%) и с работой раздела Stories (21%), на сбои при авторизации указали (18%).
14 мая пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram.
Наука и техника,РИА Новости,
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