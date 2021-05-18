Россиян предостерегли от охлаждения гаджетов в холодильнике

Нагревшийся телефон нельзя пытаться охладить с помощью холодильника или иных экстремальных методов. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

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Автор отметил, что в последнее время аномально высокая температура наблюдается во многих российских регионах. В этом случае есть риск перегрева смартфона и его дальнейшего возгорания. Кувиков перечислил способы, которые позволят защитить гаджет от жары. В первую очередь нужно знать, что нагревшийся аппарат нельзя пытаться быстро охладить: «"шоковая терапия" может окончательно "убить" его». Необходимо снять чехол, отключить мобильный интернет и оставить девайс в прохладном месте.

Еще одним способом защиты эксперт назвал грамотную профилактику. Летом смартфон нельзя оставлять под воздействием прямых солнечных лучей, также не рекомендуется использовать плотные чехлы, которые могут нарушить циркуляцию воздуха. «Заранее отрегулируйте внутренние настройки: сократите уровень яркости экрана, выключите Bluetooth и GPS, отмените автоматическое обновление приложений», — заметил специалист.

Кроме того, лучше не запускать одновременно большое количество приложений, так как это приводит к повышенному нагреву девайса. Также Кувиков посоветовал не использовать смартфон при температуре выше 25 градусов.

«Конечно, современные смартфоны и планшеты перед выпуском в продажу тщательно тестируют на эффективность работы в условиях экстремального холода и жары, а некоторые устройства даже имеют функцию автоматического выключения при высоком уровне температуры аккумулятора», — заметил автор. Однако риск возгорания батареи все равно присутствует.