Мошенники начали зарабатывать на новой политике WhatsApp

Новые правила пользования WhatsApp, по которым мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта и другую информацию, вступили в силу 15 мая. Данным событием уже начали пользоваться мошенники, сообщает газета "Известия".

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Злоумышленники рассылают пользователям сообщения, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия.

"Не все пользователи, особенно люди старшего поколения, понимают происходящее изменение или слышали о нем. Это позволяет мошенникам под любыми предлогами получать личные данные и использовать их в мошеннических целях", – отметил директор департамента информационной безопасности Oberon Евгений Суханов.

Кроме того, по словам директора компании "Антифишинг" Сергея Волдохина, мошенники пользуются мессенджером для распространения вредоносного ПО и ссылок на фишинговые ресурсы.

Специалист пояснил, что сюда относятся фальшивые магазины с нереально выгодными ценами, которые крадут данные банковских карт, "специальные" версии мессенджеров с расширенными возможностями, похищающие деньги с банковских счетов и личные данные, и так далее.

Эксперт компании "Доктор Веб" Илья Куркин рекомендует не отвечать на сообщения незнакомых пользователей.

Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступили в силу с 15 мая. Регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, IP-адрес и другое будут передаваться в материнскую компанию Facebook.

Аккаунт тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, сразу не удалят, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления. Читать и отправлять сообщения они не смогут, заявили специалисты.