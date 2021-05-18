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Россиян предупредили о зарабатывающих на новой политике WhatsApp мошенниках

Москва24иещё 2
2 часа назад
Новые правила пользования WhatsApp, по которым мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта и другую информацию, вступили в силу 15 мая. Данным событием уже начали пользоваться мошенники, сообщает газета "Известия".
Мошенники начали зарабатывать на новой политике WhatsApp
Фото: ТАССТАСС
Злоумышленники рассылают пользователям сообщения, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия.
"Не все пользователи, особенно люди старшего поколения, понимают происходящее изменение или слышали о нем. Это позволяет мошенникам под любыми предлогами получать личные данные и использовать их в мошеннических целях", – отметил директор департамента информационной безопасности Oberon Евгений Суханов.
Кроме того, по словам директора компании "Антифишинг" Сергея Волдохина, мошенники пользуются мессенджером для распространения вредоносного ПО и ссылок на фишинговые ресурсы.
Специалист пояснил, что сюда относятся фальшивые магазины с нереально выгодными ценами, которые крадут данные банковских карт, "специальные" версии мессенджеров с расширенными возможностями, похищающие деньги с банковских счетов и личные данные, и так далее.
Чаще всего злоумышленники с помощью мессенджера обманывают банковских клиентов. Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка (МКБ) Вячеслав Касимов рассказал, что пользователям поступают звонки от якобы службы безопасности банка, МВД, прокуратуры или Следственного комитета и им предлагают "спасти деньги", переведя их на некий единый счет.
Эксперт компании "Доктор Веб" Илья Куркин рекомендует не отвечать на сообщения незнакомых пользователей.
Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступили в силу с 15 мая. Регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, IP-адрес и другое будут передаваться в материнскую компанию Facebook.
Аккаунт тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, сразу не удалят, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления. Читать и отправлять сообщения они не смогут, заявили специалисты.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн оценил возможность ограничения работы WhatsApp в России. По его словам, пока что это вопрос широкого обсуждения.
Наука и техника,Евгений Суханов,Александр Хинштейн,Московский кредитный банк,Генпрокуратура РФ,Госдума,СКР,МВД,газета "Известия",
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